رنا رئيس تتحدث عن مسلسلها الجديد وتكشف تفاصيل هامة

رنا رئيس تكشف عن أحداث مسلسلها الجديد وتقول رنا رئيس : “أنا بعمل خلال المسلسل 3 شخصيات مختلفة ما لهومش علاقة ببعض وما بيتقابلوش فى أى حاجة، وهو تجربة مختلفة ليا هتتعرض على واتش ات قريب يا رب تعجب الناس”.

كما أعربت عن حبها لشغل المنصات، مؤكدة أن أعمال المنصات تشبه السينما في البيت، والجمهور هو من يختار العمل الذي يود مشاهدته، مؤكدة: “أنا بحب شغل المنصات جدا لأنه قريب من السينما”.

يذكر أن مسلسل “إنترفيو” هو البطولة الأولى للفنانة المصرية الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة المسلسل خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب و محمد العمروسي وسارة نور و نور بدر و خالد جواد و مونيكا ألفونس، وعدد أخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.