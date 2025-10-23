ركود حاد في سوق السيارات المصرية

أكد هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، أن سوق السيارات في مصر يعاني من توقف شبه كامل في حركة البيع والشراء، سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة. وأشار خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي مصر» إلى أن منطقة العين السخنة، المعروفة كمقياس رئيسي لسوق السيارات المستعملة، تشهد توقفاً تاماً في النشاط التجاري.

أزمة أسعار السيارات

أوضح الزيني أن سوق السيارات الجديدة يواجه أزمة حقيقية بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب غياب معايير واضحة لتسعير السيارات المستعملة. وأضاف أن تقلبات الأسعار دفعت العملاء إلى الشعور بالإحباط، حيث قال: «الزبون بقى زهقان من التذبذب في الأسعار، وبيحس إنه بيرجع القلم اللي خده قبل كده».

انخفاض الأسعار وفقدان الثقة

أشار الزيني إلى أن انخفاض أسعار السيارات، الذي وصل في بعض الحالات إلى 300 ألف جنيه، يُعد «نزولاً انتحارياً» أدى إلى تراجع الثقة في السوق. وأوضح أن عمليات البيع والشراء لم تعد تمثل استثماراً مربحاً للمستهلكين، خاصة أولئك الذين اشتروا سيارات مستعملة خلال فترة ارتفاع الأسعار، حيث تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة التغيرات المفاجئة في الأسعار.

تأثير المخزون الزائد

أوضح الزيني أن المخزون الكبير لدى شركات السيارات، والذي يصل إلى مخزون سنتين في بعض الحالات، سيضطر الوكلاء إلى تقديم تخفيضات إضافية. وأضاف أن تسعير السيارات الجديدة في الفترة الأخيرة لم يكن منطقياً، مما أدى إلى فقدان الوكلاء مصداقيتهم لدى الجمهور. كما أشار إلى أن مبيعات السيارات الجديدة شهدت تراجعاً مستمراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تحول المستهلكين إلى الذهب

ذكر الزيني أن العديد من المواطنين لجأوا إلى بيع سياراتهم خلال فترة ارتفاع الأسعار واستبدلوها بشراء الذهب كبديل استثماري أكثر استقراراً وأماناً، في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على سوق السيارات.