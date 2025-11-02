رقم ضخم.. زيدان يكشف عدد الزوار المتوقع سنويًا للمتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن الافتتاح الرسمي للمتحف حدث عالمي فريد لن يتكرر، منوهًا إلى أن جميع أعمال الترميم والنقل حدثت وفق أعلى المعايير العلمية دون ترك أي مجال للصدفة، بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأكد زيدان، أثناء لقاء في تغطية مفتوحة على قنوات الشركة المتحدة، مع الاعلامية منى الشاذلي، أن فرق العمل بذلت جهودًا استثنائية في ترميم مركبَي الملك خوفو ومقتنيات الملك توت عنخ آمون، لضمان خروجها بالصورة التي تليق بمكانتها التاريخية، مؤكدًا أن التشغيل التجريبي شهد إقبالًا لافتًا، حيث استقبل المتحف ما بين 6 إلى 7 آلاف زائر خلال تلك المرحلة، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزائرين 5 ملايين سنويًا بعد الافتتاح الرسمي.

ونوه عيسى زيدان مدير عام الترميم، إلى أن المتحف مقام على مساحة 491 ألف متر مربع، ويضم قاعات عرض ضخمة تشمل مجموعة من القاعات الفريدة مثل قاعة الدولة القديمة (رقم 3) التي ستُعرض فيها أربعة كهوف تحكي عن الآثار الغارقة ودير المدينة، فضلًا عن قاعة الملك توت عنخ آمون التي تحتوي على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية تُعرض لأول مرة، ليحظى الزائرون، خصوصًا المتخصصين، بتجربة استثنائية توثق عظمة التراث المصري.

مساحة المتحف المصري الكبير

ويمتد المتحف لمساحة 500 ألف متر مربع، أي ضعف مساحة متحف اللوفر الفرنسي، ومرتين ونصف المتحف البريطاني، منها 167 ألف متر مربع مبنية، بينما خُصصت المساحة المتبقية للحدائق والساحات التجارية والمناطق الخدمية.

كما يشمل المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 7,000 عام من التاريخ المصري — من مصر قبل الأسرات وحتى العهد الروماني، من بين هذه القطع، هناك نحو 20 ألف قطعة تُعرض لأول مرة للجمهور.

تصميم المتحف المصري الكبير

ومن المعروف أن المبنى متميز بتصميم مثلث الشكل يتجه نحو هرمي خوفو ومنقرع، وتغطي واجهته ألواح من الحجر الجيري الشفاف والألباستر المصري، وتتوسطه تمثال ضخم لرمسيس الثاني يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترًا ووزنه 83 طنًا، نُحت قبل أكثر من 3,200 عام.

ويضم المتحف المسلة المعلقة (27 ألف م²)، والدرج الكبير (6,000 م²) ، بالإضافة قاعات العرض الدائمة التى تمتد على مساحة 18 ألف م²، كما تحتوي قاعة خاصة بمساحة 1,400 م² على مراكب الشمس، بما فيها سفينتا خوفو المعاد تجميعهما.

أما مركز الترميم، فهو الأكبر في الشرق الأوسط، ويقع على عمق 10 أمتار تحت الأرض، بمساحة 12,300 م²، بينما تمتد مخازن المتحف على 3,400 م² وتستوعب حتى 50 ألف قطعة أثرية.