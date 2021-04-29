رقم خدمة عملاء مصر للطيران وطرق التواصل 2021

مصر للطيران واحدة من أكبر الشركات حول العالم التي تقدم خدمات السفر إلى دول العالم المختلفة والتي تنتشر مكاتبها فيها، ومن خلال التطور التكنولوجي الذي تتبعه مصر للطيران فقد وفرت كافة الخدمات الخاصة بها من خلال موقعها الإلكتروني، ويتمكن الأفراد من الدخول على الموقع والاستفادة من الخدمات ومنها التواصل مع خدمة العملاء، كما يمكن استخدام الخط الساخن للشركة للتواصل وحجز تذاكر الطيران سوف نتعرف على هذه الخدمات وطرق التواصل مع الشركة.

رقم خدمة عملاء مصر للطيران

توفر شركة مصر للطيران العديد من طرق التواصل ومن أسرعها الاتصال الهاتفي على الخط الساخن أو الخط الأرضي ، ويمكن الاتصال عليه من كافة الشبكات وفي أوقات العمل الرسمية والتي تم مدها على مدار اليوم تيسيرا على الجميع في استقبال الشكاوى أو الاستفسار عن الخدمات أو حجز الرحلات. ويمكن التواصل على الأرقام التالية:

الخط الساخن لخدمة عملاء مصر للطيران: 1717. الخط الأرضي لشركة مصر للطيران 090070000.

التواصل الإلكتروني مع شرك مصر للطيران