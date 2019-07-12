رقم خدمة عملاء كريم careem كيفية التواصل مع الشركة وشروط العمل

رقم خدمة عملاء كريم careem تسهيلاً على راكبي التاكسي بمصر وبعض الدول العربية والأجنبية أطلقت شركة كريم مشروع لنقلهم، وعلى الرغم من حداثة المشروع بمصر إلا أنه حقق نجاحاً وتفوقاً هائل، وخاصة بعد إثبات الجدارة والأمان لكل من السائق الذي يعمل على سياراته تحت قيادة الشركة، أو العميل الذي يصل للمكان المراد بمنتهى السرعة والأمن.

كيفية التواصل مع شركة كريم

تتواصل الشركة على مدار الساعة مع العملاء لاستقبال الشكاوي والاقتراحات، وذلك اعتماداً على عدة طرق لتحقيق الاستفادة للعدد الأكبر من العملاء، وهذا على النحو التالي:-

كما يمكنك معرفة أرقام خدمة عملاء أوبر Uber والاوراق والشروط المطلوبة للعمل وكيفية تقديم الشكاوي.

التواصل المباشر مع خدمة العملاء لكل العملاء المستخدمين للخدمة خلال الساعة، والعملاء أثناء استخدام الخدمة بالفعل، والعملاء بعد انتهاء الرحلة بوقت قصير، وبذلك تكون الخدمة مقدمة من داخل التطبيق ذاته، وبدون البحث عن طرق صعبة أو معقدة للتواصل.

التواصل من خلال الرسائل عبر تطبيق كريم الأيفون والأندرويد، وذلك باستخدام طلب المساعدة ثم إرسال رسالة مكتوب فيها الاستفسار او الشكوى.

رقم خدمة عملاء كريم careem

التواصل على الصفحة الرسمية بالفيس بوك، ويتم تحديد رقم الرحلة للبت في الشكوى المقدمة.

ويمكن التواصل مع شركة كريم على رقم 01153228816 و رقم واتس اب 01204331510، وذلك مع وكيل الشركة بالإسكندرية.

ويمكن التواصل على أرقام 0233021610، و01204331510، وذلك على مستوى مصر.

العمل في شركة كريم مصر

تم اعتماد بعض الشروط الخاصة للالتحاق بالعمل في شركة كريم، والتي جاءت على النحو التالي:-

تعليق لوحة أجرة على السيارة التي تعمل لدى الشركة، ونزع لوحة ملاكي.

على المتقدم امتلاك بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

امتلاك رخصة مهنية.