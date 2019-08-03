عروض تي داتا الجديدة والحديثة 2019، قامت شركة تي داتا بتحديث اسعار تي اي داتا والاشتراكات الحالية بالنسبة للعملاء الذين كانوا مشتركين في باقة ال15 ميجا ويدفعون 170 جنية سوف يتحولون بشكل اوتوماتيك الي باقة 30 ميجا ويدفعون 120 جنية + الضريبة لتصبح 137.8 جنية واليكم عروض تي داتا الجديدة والتي يبحث عنها الكثيرينمن المشتركين في شركة we لخدمات الانترنت المنزلي لتصبح كالاتي.

اولاً باقة السوبر

حصول المشترك على 140 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 120 جنيه شهريا. حصول المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 210 جنيه شهريا. حصول المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 30 ميجا/ث مقابل 500 جنيه شهريا.

ثانيا باقة الميجا

حصول المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 70 ميجا/ث مقابل 310 جنيه شهريا.

ثالثا باقة الترا

حصول المشترك على 250 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 410 جنيه شهريا. حصول المشترك على 600 جيجا تحميل بسرعة 100 ميجا/ث مقابل 700 جنيه شهريا.

رقم تي داتا الأرضي

الكثير من العملاء يعانون من انقطاع خدمة الأنترنت وعدم استقرار الخدمة. أو بطئ في سرعة الأنترنت. يمكنكم التعرف علي رقم تي داتا الأرضي والتحدث مباشرة إلي مندوب الدعم الفني لمساعدتكم في حل هذه المشاكل الناتجة في اغلب الأوقات عن وصلات كابلات التليفون الأرضي أو لحامات في خط التليفون أو وجود سلوك كهرباء بجانب خط التليفون الارضي قد تؤثر علي الإشارة ومما يسبب عدم استقرار الخدمة أو قد ترجع هذه المشكلة إلي عطل في راوتر الأنترنت. كل هذه المشاكل سوف يتم حلها والإجابة عليها من خلال التواصل مع خدمة عملاء تي داتا.

رقم te data الأرضي

رقم تي داتا الأرضي، الآن يمكنكم التحدث ألي خدمة عملاء تي داتا وحل شكاوى تي إي داتا عن طريق الأميل أو عن طريق رقم تي داتا الأرضي (111) أو عن طريق الاتصال علي الخط الساخن (19777). كما يمكنكم معرفة فاتورة أنترنت تي أي داتا وعدد الجيجات المستخدمة والعروض الحديثة. ومن خلال شرح هذه الخدمات المتاحة سوف نقوم بتوضيح جميع البيانات والمعلومات التي يمكنكم من خلالها حل مشكلة الخدمة في اسرع وقت ممكن. كما يمكنكم إرسال المشكلة علي البريد الإلكتروني . [email protected]

خمس خطوات يجب فعلها لتحسين سرعة الأنترنت.

توصيل سلك الخط الأرضي للراوتر مباشر.

الاقتراب من مكان راوتر الأنترنت أن أمكن.

أبعاد سلك الخط الأرضي عن أي سلوك كهرباء أو سلوك ذات أشاره عالية قد تؤثر على سرعة الأنترنت.

تفادي وجود أي وصلات أو لحامات في سلك الأنترنت والتأكد من عدم وجود ضوضاء أو وتشويش في سماعة التليفون الأرضي.

تغيير Pass صفحة الراوتر وPass WIFI الخاص بكم من خلال الاتصال علي رقم تي داتا الأرضي أو الدخول إلي تي داتا الدعم الفني شات خدمة العملاء.

عروض TE DATA

عرض أل (4U) هو عرض استبدال النقط و هذا العرض مخصص لجميع عملاء يتيح للعميل أن يحصل على نقطة واحدة مقابل كل جنيه يدفعه للشركة فمثلا قام العميل بدفع اشتراك شهر ما وكان اشتراكه الشهري 200 جنيه سيحصل عندئذ على 200 نقطة وعندما يجمع عدد كبير من النقاط مثلا يمكنه استبدال هذه النقاط بخصم من فاتورة مثلا قام بجمع 1000 نقطة يمكنه استبدال 1000 نقطة مقابل 30 جنيه و500 نقطة مقابل 15 جنيه. عرض الميجا بلس (100 جيجا) يتيح لجميع العملاء تحميل (100 جيجا) بايت شهريا وذلك بسرعة تصل إلي 16 ميجا وعند انتهاء العميل من تحميل (100 جيجا) تنخفض السرعة إلي 1 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 182.5 جنيه مصري شهريا. عرض الميجا بلس (200 جيجا) وهذا العرض يتيح لجميع العملاء تحميل (200 جيجا) بايت شهريا وذلك بسرعة تصل الى 16 ميجا وعند انتهاء العميل من تحميل (200 جيجا) تنخفض السرعة إلى 2 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 260 جنيه مصري شهريا.

عرض الميجا بلس (300 جيجا) وهذا العرض يتيح لجميع العملاء تحميل (300 جيجا) بايت شهريا وذلك بسرعة تصل الى 16 ميجا وعند انتهاء العميل من تحميل أل (300 جيجا) تقل السرعة إلي 4 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 360 جنيه مصري شهريا.

عرض الميجا بلس (500 جيجا) وهذا العرض يتيح لجميع العملاء تحميل (500 جيجا) بايت شهريا وذلك بسرعة تصل إلي 16 ميجا وعند انتهاء العميل من تحميل (500 جيجا) تقل السرعة إلي 4 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 500 جنيه مصري شهريا.

عروض تي إي داتا للعملاء الجدد

عروض باقات الانترنت من WE العرض الاول الميجا بلس (100 جيجا) يتيح لك تحميل (100 جيجا) بايت شهريا بسرعة تصل الى 16 ميجا وعند الانتهاء من تحميل (100 جيجا) تنخفض السرعة بشكل فعلي الى 1 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 182.5 جنيه مصري شهريا.

عرض الميجا بلس (200 جيجا) يتيح لك تحميل (200 جيجا) بايت شهريا بسرعة تصل الى 16 ميجا وعند انتهائك من تحميل 200 جيجا تنزل السرعة إلي 2 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 260 جنيه مصري شهريا.

عرض الميجا بلس (300 جيجا) يتيح لك تحميل (300 جيجا) بايت شهريا بسرعة تصل إلي 16 ميجا وعند انتهائك من تحميل (300 جيجا) تنزل السرعة الى 4 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 360 جنيه مصري شهريا.

عرض الميجا بلس (500 جيجا) يتيح لك تحميل (500 جيجا) بايت شهريا بسرعة تصل ألى 16 ميجا وعند انتهائك من تحميل 500 جيجا تنزل السرعة إلي 4 ميجا بايت وذلك العرض مقابل 500 جنيه مصري شهريا. ويمكنكم التعرف علي العروض الحديثة من هنا.

فاتورة النت

لدفع فاتورة النت يجب عليكم الدخول إلي موقع mytedat. يجب عليكم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر أو أنشاء حساب جديد. عند أنشاء حساب جديد يجب اختيار المنطقة أو المحافظة التابع لها وإدخال رقم التليفون الأرضي وبعد ذلك أدخال رقم الموبايل وعمل تأكيد. بعد ذلك أدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر وتأكيد كلمة السر سوف يتم إرسال كود تحقق علي الموبايل أو الجوال يجب أدخال كود التحقق والضغط علي تأكيد. بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم الدخول إلي tedata الاستعلام عن فاتورة النت الصفحة الرئيسية. سوف تجدون الأيام الباقية في الاشتراك وبرنامج مكافاءات فور يو والنقاط التي حصلتم عليها.

الاستعلام عن فاتورة النت

من خلال الضغط علي أيقونة فواتيري ثم تجديد اشتراكي سوف يتم عرض الفواتير ويمكنكم معرفة العروض المتاحة. سوف تظهر لكم في هذه الصفحة الفاتورة التي يجب دفع الاشتراك الخاص بها شاملة ضريبة القيمة المضافة 14%. يمكنكم معرفة تفاصيل التجديد وقيمة الفاتورة من المعلومات الموجودة. يجب وضع علامة صح علي كلمة أوافق علي الشروط والأحكام والضغط علي كلمة سداد. يمكنكم من خلال التحدث مع خدمة اللايف شات معرفة فاتورة النت أيضا بسهولة.

دفع فاتورة النت عن طريق فيزا فودافون كاش