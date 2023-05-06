رضوى الشربيني في تعليق ساخر بعد أزمة حسن شاكوش “كده يا حسن تطرد بنت الجيران”

كتبت المذيعة والإعلامية رضوى الشربيني، تعليقا ساخرا على أزمة حسن شاكوش الأخيرة مع زوجته ريم طارق، وذلك بعد أن انتشرت أخبار أن ريم زوجة حسن شاكوش حررت محضرا ضده، تتهمه بالسرقة وطردها من منزل الزوجية، وقالت رضوى الشربيني عبر صفحتها الرسمية:

“كده يا حسن تطرد بنت الجيران، بعد ما سجدت سجدة شكر لله قدام كل الناس عشان اتجوزتك، وتخليها تدخل القسم بعد شهرين بس جواز يا راجل”.

كانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، قد تقدمت ببلاغ ضد زوجها تتهمه فيه بسرقة إيصال أمانة والمنقولات الزوجية الخاصة، بها وطردها من المنزل منذ عدة أيام، وأنها تأخرت في تحرير المحضر أملا منها في أن يحدث الصلح بينهما، إلا أن حسن أرسل إليها رسالة اليوم يعلن فيها عن رغبته في الانفصال عنها، فسارعت لعمل محضر بما فعله بها.

وكانت الخلافات بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق قد بدأت في شهر رمضان الماضي، حين حدثت مشادات بينهما خلال أحد البرامج الرمضانية، لكن بعدها تدخل بعض الأصدقاء والأقارب للصلح بينهما دون جدوى.

المثير للجدل أن أصداء يوم زفاف الثنائي ريم طارق وحسن شاكوش، لا تزال حديث رواد مواقع السوشيال ميديا إلى يومنا هذا، وذلك بعد أن سجدت ريم سجدة شكر لله، أثناء مراسم الزفاف أمام جميع الحاضرين، لتعبر بهذه السجدة عن فرحتها بالزواج من حسن شاكوش، وقال الأخير في حديث سابق له إن ريم حب عمره، وقد تحقق حلم حياته حين تزوج بها.