رضوى الشربيني توجه رسالة للجمهور.. والأخير يرد: انتي مذيعة ولا خبيرة علاقات عشان نفهم!

دائمًا ما توجه الإعلامية رضوى الشربيني نصائح للنساء عن الارتباط، الخطبة، الزواج، والمشاكل المتعلقة بهم سواء في برنامجها ” هي وبس “، أو من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهذه المرة، نصحت رضوى الشربيني الفتيات بعدم الزواج من أشخاص يمتلكوا صفات لا ترضيهن من البداية، ومن ثم عقد النية بتغيير خصال هؤلاء الرجال بعد الزواج.

كتبت رضوى على حسابها الشخصي على Facebook “ماتتجوزيش واحد في حاجات مش عجباكي وتقولي هغيره بعد الجواز”

وتابعت “احنا مش بنتجوز عشان نغير بعض”

وتباينت آراء الجمهور بين المتفق مع رأيها والمخالف، فعلق شخص “مفيش حد بيتغير بعد الجواز للاسف الكل بيزيد سوء”، وقال آخر “احنا بنتجوز علشان نكمل بعض”، فيما أضاف أحدهم “عايز اعرف انتي مذيعة ولا خبيرة علاقات بس عشان نفهم !”

يشار إلى أن رضوى الشربيني هي مقدمة برامج، وقد قدمت عدة برامج على عدة فضائيات منها قناة المحور، والحياة، ولكنها اشتهرت ببرنامجها ” هي وبس” التي بدأت تقديمه عام 2017 على قناة Cbc سفرة، وهو برنامج اجتماعي تتحدث فيه رضوى عن المشاكل الاجتماعية خاصة للفتيات وتحاول حلها.