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رضوى الشربيني تقدم ١٠ نصائح إزاي تكوني كاريزما وخطيرة .. “أنت تجري ورا مستقبلك ورا أهدافك ورا الفلوس إنما متجريش ورا راجل”

عبد الرحمن رضا

نشرت صفحة CBC فيديو للإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت الصفحة : “إزاي تكوني بنت كاريزما وخطيرة”.

رضوى الشربيني : CBC sofra

وتحدثت رضوى الشربيني في الفيديو عن كيفية أن تصبح البنت صاحبة شخصية قوية وخطيرة ولها طابع خاص بها، ووضعت ذلك في ١٠ نقاط، ومن ضمنهم قالت : “أنت تجري ورا مستقبلك ورا أهدافك ورا الفلوس إنما متجريش ورا راجل”.

فيديو رضوى الشربيني

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عن الكاتب:
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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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تعليق 1
  1. أحمد يقول

    علشان تتطلقى خمس مرات او اكتر زيها كده
    دى نرجسية بحتة

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