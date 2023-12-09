رضوى الشربيني تقدم ١٠ نصائح إزاي تكوني كاريزما وخطيرة .. “أنت تجري ورا مستقبلك ورا أهدافك ورا الفلوس إنما متجريش ورا راجل”
نشرت صفحة CBC فيديو للإعلامية رضوى الشربيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت الصفحة : “إزاي تكوني بنت كاريزما وخطيرة”.
وتحدثت رضوى الشربيني في الفيديو عن كيفية أن تصبح البنت صاحبة شخصية قوية وخطيرة ولها طابع خاص بها، ووضعت ذلك في ١٠ نقاط، ومن ضمنهم قالت : “أنت تجري ورا مستقبلك ورا أهدافك ورا الفلوس إنما متجريش ورا راجل”.
فيديو رضوى الشربيني
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علشان تتطلقى خمس مرات او اكتر زيها كده
دى نرجسية بحتة