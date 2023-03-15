رضوى الشربيني تسخر من زوجة حسن شاكوش بعد سجودها والجمهور يعلق

في الأيام السابقة أعلن الفنان حسن شاكوش عن زواجه وقد احتفل بحفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين والمشاهير المصريين والعرب على رأسهم أصدقائه حمو بيكا، تامر حسني وعمر كمال.

وقد فاجأت زوجة حسن شاكوس الحضور بسجودها أمام حسن شاكوش لتعبر عن فرحتها الكبيرة وحبها له بفستان الزفاف في حادثة أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعية.

من جهة أخرى فقد علقت مقدمة برنامج “هي وبس” رضوى الشربيني على هذا التصرف باعتباره حركة غير لائقة في حفل الزفاف وأن الطريقة الأنسب للتعبير عن الفرحة في مثل هذه المناسبات تتم بتقبيل يد العريس أو حضنه، وليس السجود.

وختمت رضوى الشربيني نصيحتها لكافة البنات المتابعات لبرنامجها بدعوتهم للتعبير عن فرحتهم بالطريقة المناسبة والمقبولة من محيطها ومجتمعها.

من جهة أخرى، فقد عاتب الكثير من مستخدمي المنصات الاجتماعية رضوى الشربيني حيث قالت أحد المتابعات “من حقها تعمل ما تريد، هي غير مسؤولة عن طريقة فهم الأخرين، بلاش حسد وخلوا الناس تفرح لحالها”.

جدير بالذكر أن حسن شاكوس حاول عدم الرد عن أي تساؤلات تخص الواقعة مكتفيا بشكر كافة جماهير التي تقف وراءه وتدعمه وفرحت لزواجه، ولكافة الحاضرين بالحفل.