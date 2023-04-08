رضا عبد العال في رامز نيفر إند: “لما مراتي بتزعل بصالحها بكوباية شاي”.

يستضيف رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند اليوم السبت اللاعب السابق للنادي الأهلي والزمالك، كابتن “رضا عبد العال”، وكان قد صرح رامز جلال قبل عرض البرنامج مساء اليوم على قناة “إم بي سي مصر” أن ضيف حلقته اليوم هو لاعب كرة قدم معتزل، في إشارة واضحة لرضا عبد العال.

رامز جلال يسخر من رضا عبد العال في رامز نيفر إند

وافتتح رامز حلقته اليوم مع رضا عبد العال قائلاً “يا فرحة موسيماني وطارق حامد فيك يا كابتن رضا”.

كما قد شهد تقديم اللاعب السابق للأهلي والزمالك، سخرية الفنان رامز جلال، حيث وصفه الفنان المصري في برنامج رامز نيفر إند بـ”جزار الاستديوهات التحليلية، شعبان عبد الرحيم البرامج الرياضية، الكابتن رضا عبد العال”.

كيف يصالح رضا عبد العال زوجته

وعند سؤال الكابتن رضا عبد العال من قبل مقدم البرنامج في المطعم الطائر عن كيف يصالح زوجته عندما تغضب منه.

فقد أجاب رضا قائلاً: “بعملها كوباية شاي”.

فكرة برنامج رامز نيفر إند

ومن الجدير بالذكر أن برنامج رامز نيفر إند، يحتوي على فكرتين هذا العام.

تتمثل الفكرة الأولى في المطعم الطائر، والذي يقوم فيه الفنان بربط الضيف.

ومن ثم يقوم بصعقه بالكهرباء، ورشه بالماء، إضافة إلى إفزاعه بالثعبان.

أما الفكرة الثانية فهي تتمثل في غرفة الغسالة، وفيها يقوم رامز بتقليب الضيف داخل الغرفة، مثل تقليب الملابس داخل الغسالة.

وكان نصيب لاعب منتخب مصر السابق من المقلب هو تجربة مقلب “المطعم الطائر”.