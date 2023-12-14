رشوان توفيق ضيف شرف في مسلسل”ألف ليلة وليلة”

يظهر الفنان رشوان توفيق كضيف شرف في مسلسل “ألف ليلة وليلة، للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024.

رشوان توفيق _ صورة أرشيفية

وتدور أحداث مسلسل “ألف ليلة وليلة” في إطار تاريخي حول شخصية شهريار (ياسر جلال)، بينما يجسد محمد التاجي شخصية قمر الزمان رئيس وزراء لـ شهريار والد ياسمين رئيس داخل أحداث العمل، المسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، ومن إنتاج شركتى ميديا هب “سعدى جوهر” وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان القدير رشوان توفيق مسلسل انحراف، و الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وهو من بطولة كلا من: روجينا، أحمد صفوت، لوسي، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، تأليف مصطفى شهيب وإخراج رؤوف عبد العزيز.