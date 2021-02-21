رسميًا.. منع تامر أمين من الظهور الإعلامي لمدة شهرين

بواسطة أسامة مقلد

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، العقوبة التي سوف يتم تطبيقها على الإعلامي تامر أمين بعد إهانته لأهل الصعيد.

رسميًا.. منع تامر أمين من الظهور الإعلامي لمدة شهرين 1 21/2/2021 - 5:05 م

وجاءت العقوبة التي قررها الأعلى للإعلام كالتالي: غرامة 250 ألف جنيه على قناة النهار، التي تبث عرض البرنامج وإنذارها بسحب الترخيص حال تكررت المخالفات، بالإضافة إلى وقف برنامج “آخر النهار” ومنع مقدمه تامر أمين من الظهور الإعلامي لمدة شهرين.

جاء ذلك بعد خروج تامر أمين، عن ميثاق الشرف الإعلامي، وإهانته لأهالي الصعيد من خلال تصريح قال فيه أن أبنائهم ينفقون عليهم، حيث يقوم الولد بالعمل في إحدى الورش لتعلم حرفة ما، والبنت يتم شحنها للقاهرة لتعمل خادمة في البيوت.

وهي التصريحات التي أثارت جدلًا كبيرًا وأعتذر عنها تامر أمين من خلال فيديو مصور، بالإضافة إلى اعتذار قناة النهار لجميع أهالي الصعيد.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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