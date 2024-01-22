رسميًا.. منة شلبي تعلن موقفها من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل

بعد حضورها حفل توزيع جوائز “joy awards”، أدلت النجمة منة شلبي بتصريحات إعلامية بشأن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مشاركتها في الموسم الرمضاني لعام 2024.

الفنانة منة شلبي في لقطة من أحد أعمالها الفنية - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث أعلنت انسحابها من السباق الرمضاني المقبل، قائلة: “سأستمتع بعطلة سنوية خلال رمضان هذا العام، وسأكون مشغولة بتحضير أفلام جديدة”.

يُشار إلى أن منة شلبي تستعد حاليًا لتصوير فيلم “فرقة الموت” بطولة النجم أحمد عز، كما تتحضر لفيلم “سلطان الهوى” بطولة الفنان أحمد داود، وتتعاون مع السيناريست تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري في مسلسل يحمل عنوان “سيدتي العويلة”.

وقدمت منة مسلسل “تغيير جو” في الموسم الرمضاني لعام 2023، حيث شارك فيه نجوم مثل: إياد نصار، وميرفت أمين، وعصام عمر، وعايدة الكاشف، ومحمود قابيل.

المسلسل من تأليف: منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف، ويتناول قصة “شريفة” التي تواجه صعوبات كثيرة في حياتها، بما في ذلك مشاكل والدتها مع الإدمان وعلاقتها بأستاذ جامعي، في إطار أحداث تدور بين بيروت والقاهرة.