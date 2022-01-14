رسميًا.. مصر تحدد رسوم وضوابط العمرة في المملكة العربية السعودية

أعلن أسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات السياحة ووكلات السفر بمصر بأنه ورد إلى قطاع الشركات بشكل رسمي خطاب من وزارة السياحة والآثار، وهذا الخطاب يفيد ويوضح الاستعدادت النهائية لبدء موسم العمرة بالعام الحالي 1443، ورغب عدد كبير من المواطنين الراغبين في عمل عمرة بالبحث عن رسوم وضوابط العمرة، وفي مقال اليوم سنوضح لكم بالتفصيل ما وضحه لنا الأمين العام أسامة عمارة.

رسوم وضوابط العمرة في المملكة العربية السعودية

ورد خطاب رسمي من وزارة السياحة والآثار بشأن استعدادت العمرة النهائية للعام الجاري 1443، وجاء بنص الخطاب الذي وضحه أسامة عمارة الرسوم المحددة على كل شركة سياحة أثناء موسم العمرة، حيث تبلغ الرسوم 2000 جنيه مصري كرسم تصديق أو اعتماد لعقد الشركة السياحية الإلكترونية مع وكلاء سعوديين على البوابة، مع دفع مبلغ 500 جنيه كرسم إصدار اسم للمستخدم وكلمة مرور له على البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه كرسم استخراج لشهادة خاصة تحتوي على بيانات شركة السياحة على البوابة، مع العلم أن هذه الرسوم يمكن تحصيلها بأشكال متعددة والتي منها التحصيل النقدي، أو عن طريق أي وسيلة منصوص عليها داخل قانون تنظيم واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ( الغير نقدي)، مع العلم أنه يتم إيداع المبالغ داخل الحساب الرسمي المتواجد داخل الخطاب.

أسعار رحلات العمرة الموسم الحالي

وبالنسبة لأسعار العمرة، فقد سبق وتم نشر أسعار العمرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن قام المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزارء بالتواصل مع وزارة السياحة نافيًا كل هذه الأسعار، حيث وضحت وزارة السياحة والآثار أن الأسعار التي يتم نشرها لا أساس لها من الصحة، وأن الأسعار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكتروني في الوقت الحالي غير صحيحة وغير صادرة من وزارة السياحة والآثار.