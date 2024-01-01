رسميا.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر

قامت وزارة النقل والمواصلات، صباح اليوم الإثنين، الموافق 1 يناير/كانون ثان الجاري، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

مترو الأنفاق - مصدر الصورة: جوجل

وبحسب الصورة المنشورة على موقع القاهرة 24 الإخباري، وكذلك بقية المواقع المصرية مثل المصري اليوم وصدى البلد واليوم السابع، فقد تراوحت الزيادة بين جنيه واحد (100 قرش) إلى جنيهين (200 قرش).

9 محطات.. السعر القديم 5 جنيهات .. السعر الجديد بعد الزيادة 6 جنيهات

16 محطة .. السعر القديم 7 جنيهات .. السعر الجديد بعد الزيادة 8 جنيهات

23 محطة .. السعر القديم 10 جنيهات .. السعر الجديد بعد الزيادة 12 جنيه

أكثر من 23 محطة .. السعر الجديد بعد الزيادة 15 جنيه

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، صباح اليوم الإثنين.

وقالت وزارة النقل في بيان لها أمس الأحد “تقرر التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، والذي يشتمل على 6 محطات هي السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري ومحور روض الفرج”.

وتابع البيان “يأتي ذلك لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء، والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين، هو هدية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي 2024”.