رسميا.. دار الإفتاء: موعد المولد النبوي 2021 يوم الثلاثاء 19 اكتوبر

يأتي شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكرى ولادة أفضل المخلوقات وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومؤخرا، الجميع يريد أن يعرف موعد هذا اليوم العظيم.

موعد المولد النبوي 2021

أعلنت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المولد النبوي الشريف هذا العام سيصادف الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق ل19 أكتوبر 2021.

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ومن الأمور التي اعتاد عليها المسلمون كل عام إعلان بعض المتشددين عن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، خاصة وأن الرسول أو أصحابه المقربين لم يبلغوا قط عن إقامة مثل هذا الاحتفال، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من احتفل بذكرى مولده بشرح أسباب صيامه يومي الاثنين والخميس حيث قال عن الإثنين:

“ذلك يوم ولدت فيه”

وقالت دار الافتاء إن الاحتفال بعيد المولد النبوي شهادة على محبة نبينا وإجلاله، والفرح به، وحمد لله تعالى وشكره، وهذا أمر مرغوب فيه وشرعي، والمسلمون يمارسونه منذ أجيال.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

وتعتمد عطلة المولد النبوي الشريف على قرار مجلس الوزراء بنقل هذا العيد إلى يوم الخميس كالمعتاد، تماما مثل عطلة ذكرى النصر أكتوبر 1973.