رسمياً.. موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في المحافظات المصرية وهذا عدد أيام الإجازة

بالتزامن مع اقتراب شهر ذي الحجة، تتزايد تساؤلات المواطنين حول موعد صلاة عيد الأضحى 2025، بالإضافة إلى موعد وقفة عرفات ووفق ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 ستوافق يوم الأربعاء 28 مايو 2025، ومن ثم ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025 ويليه أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في المحافظات المصرية

يجدر بالذكر أن صلاة عيد الأضحى تبدأ بعد شروق الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة، ويختلف توقيتها من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي والتوقيت المحلي، وفيما يلي جدول بمواعيد الصلاة في أبرز المحافظات المصرية:

تبدأ الصلاة بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:19 صباحاً.

وفي محافظة االجيزة في تمام الساعة 6:19 صباحاً.

والإسكندرية بحلول الساعة 6:21 صباحاً.

وبمدينة دمنهور بحلول الساعة 6:19 صباحاً.

وفي مدينة طنطا تبدأ بتمام الساعة 6:18 صباحاً.

والمنصورة 6:16 بحلول صباحاً.

وفي الزقازيق قي تمام 6:16 صباحاً.

وبمدينة بنها 6:18 صباحاً وكفر الشيخ في تمام 6:17 صباحاً.

وفي شبين الكوم بحلول الساعة 6:18 صباحاً.

وببورسعيد في تمام الساعة 6:11 صباحاً.

والإسماعيلية بحلول 6:13 صباحاً.

والسويس في تمام الساعة 6:13 صباحاً.

والعريش في تمام الساعة 6:06 صباحاً.

والطور 6:13 صباحاً وسانت كاترين: 6:11 صباحاً.

وبمدينة طابا في 6:05 صباحاً.

ومدينة شرم الشيخ الساعة 6:11 صباحاً.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2025

رغم الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، فإن الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة لا شك في أهميتهاقي تحديد هذا الأمر، حيث تم استطلاع الهلال مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، وفي حال ثبوت الرؤية يكون الأربعاء 28 مايو هو أول أيام ذي الحجة وبهذا تثبت التواريخ الفلكية، أما إذا تعذرت الرؤية يبدء الشهر الخميس 29 مايو، فتكون وقفة عرفات يوم الجمعة 6 يونيو ويحل عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل عطلة عيد الأضحى 2025، والتي تبدأ من الخميس 5 يونيو وهو يوم وقفة عرفات وحتى الاثنين 9 يونيو 2025، لتكون بذلك أطول عطلة رسمية في العام، وتشمل:

الخميس 5 يونيو: وقفة عرفات

الجمعة 6 يونيو: أول أيام العيد

السبت 7 يونيو: ثاني أيام العيد

الأحد 8 يونيو: ثالث أيام العيد

الاثنين 9 يونيو: رابع أيام العيد

ويتم تطبيق الإجازة على موظفي القطاع الحكومي، بالإضافة إلى عدد من العاملين بالقطاع الخاص، وفقاً لما ستعلنه وزارة القوى العاملة لاحقاً.