رسمياً.. تم فتح باب التقديم في كلية الشرطة 2022 التقديم إلكترونيًا لأول مرة

خلال الأيام القليلة الماضية، يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية وما يعادلها، الأزهر أو الشهادات الجامعية، سواء في العام الدراسي الماضي أو الحالي، عن موعد للتقدم لأكاديمية الشرطة 2022، حسب وزارة الداخلية. قال في بيان رسمي أعلن في نشره على صفحته عبر الموقع. “فيسبوك” بخصوص التحاق الدفعة الجديدة من أكاديميات الشرطة عام 2022.

التقديم في كلية الشرطة 2022

وأوضح بيان من الداخلية أن طلبات الالتحاق بكلية الشرطة في عام 2022 ستكون متاحة إلكترونيًا لأول مرة عبر موقع وزارة الداخلية لجميع المتقدمين، سواء كانوا يحملون شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، أو شهادة جامعية، ابتداء من اليوم الاثنين 1 أغسطس أمام جميع الطلاب الذين أكملوا الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية من العام الدراسي السابق 2021 يتقدمون إلى كلية الشرطة 2022 لمدة 18 يومًا من الشهر نفسه.

كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022

أكدت وزارة الداخلية أن الطلبات المقدمة إلى كلية الشرطة في عام 2022 سيتم تقديمها إلكترونيًا لأول مرة من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت، ويمكن لجميع المتقدمين الوصول إلى كلية الشرطة باتباع الخطوات التالية: