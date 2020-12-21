رسمياً، ربيع ياسين بتقدم بإستقالته رسمياً من تدريب منتخب مصر للشباب

قال الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب عبر برنامج الحكاية المذاع على فضائية “MBC مصر” أن إدارة برنامج الحكاية كانت قد تسلمت بياناً حصرياً صادراً من الكابتن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب يفيد بتقديم الأخير لاستقالته من تدريب منتخب مصر للشباب، وكان الكابتن ربيع ياسين قد تقدم ببيان رسمي يفيد بتقديم إستقالته رسمياً.

واستعرض الإعلامي عمرو أديب البيان الذي تقدم به الكابتن ربيع ياسين، وتقدم ربيع ياسين بالإعتذار من محبي الكرة المصرية واعتذر ايضاً عن عدم تواجده في الفترة المقبلة مع منتخب الشباب، وشكر ربيع ياسين جميع من ساندوه في الفترة الماضية.