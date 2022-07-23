رسالة هامة من محافظ الشرقية لتحقيق معدل أعلى إنتاجية والاكتفاء الذاتي

شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادات التوعوية المزارعين والمرشدين الزراعيين وذلك في جميع الإدارات من أجل تعريف الناس والمزارع بأهمية استخدام الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق معدل أعلى إنتاجية والاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذي يعود بالطبع على الدخل القومي ويحقق نتائج مذهلة.

تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة

ولفت محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على إلى أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم أوجه الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بقطاع الزراعة وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارع، وإزالة كل العقبات والمشاكل والمعوقات أمامهم من أجل تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وذلك من خلال توفير الأسمدة و البذور للمحاصيل الزراعية وتكثيف نشاط المرشدين الزراعيين من أجل توعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ندوات لتوعية المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري في الشرقية

وعلى جانب آخر وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب رسالة شكر وتهنئة إلى مديرية الصحة لتنفيذ جهود كبيرة في مواجهة فيروس كورونا من خلال تنفيذ ندوات توعية للمواطنين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع تقديم روشتة كاملة عن أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه والتأكيد على الالتزام بالإرشادات الصحية والاهتمام بالنظافة أولًا بأول والبعد عن أى تجمعات.

جهود مكثفة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

مع العمل على وضع إرشادات توعوية على الجدران داخل المنشآت والمؤسسات الحكومية والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديد، إضافة إلى وقع ملصقات في مواقف السيارات من أجل توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات المضادة للحد من انتشاره والقضاء عليه.

وعلى جانب آخر أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تنظيف عدد من ندوات التوعية واللقاءات الجماهيرية لكل من المواطن والعاملين والمترددين على علي الأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.