رسالة هامة من محافظ الشرقية لأولياء الأمور قبل ساعات من امتحانات الشهادة الإعدادية

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي، لخوض امتحان اللغة العربية اليوم السبت، ولأن الامتحان يصاحبه القلق والتوتر أغلب الأوقات، خاصةً عندما يكون العام الدراسي هام ويحدد جزء كبير من مستقبل الطلاب، قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إرسال رسالة هامة إلى جميع أولياء الأمور والطلاب، حتى يشعروا بالراحة والاطمئنان خلال انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

رسالة محافظ الشرقية لأولياء الأمور

وأوضح محافظ الشرقية، أن جميع المدارس مستعدة لاستقبال امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية التي ستنطلق اليوم السبت بمادة اللغة العربية، موكدًا أنه يتمنى التفوق لجميع الطلاب وسط تطبيق وزارة التربية والتعليم للمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك تعاون شديد بين مديرية الصحة والتعليم والتأمين الصحي في المحافظة، حتى يتم تقديم الرعاية للطلاب على مدار فترة الامتحانات، والتي من المقرر أن تنتهي الخميس المقبل 26 مايو الجاري.

محافظ الشرقية ينصح الطلاب بارتداء الكمامة

ونصح “غراب”، جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، بارتداء الكمامة طوال فترة الامتحانات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى للحماية من عدوى فيروس كورونا التاجي، خاصةً استخدام الكحول لتطهير اليدين وعدم استعمال أدوات الغير إلا في حالة وجود ضرورة لذلك، موضحًا أن جميع المراقبين سيقومون بتطبيق تعليمات الحماية، وعلى الطلاب فعل ذلك أيضًا لعدم انتشار الفيروس.

تطهير المدارس لحماية الطلاب من كورونا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد رمضان، أنه تم تطهير جميع المدارس لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي، موضحًا أن ذلك سيوفر بيئة نظيفة للطلاب ويحميهم من الإصابة بالفيروس التاجي، مشيرًا إلى أنه بجانب ذلك، تم الحرص على توفير إضاءة جيدة ليتمكن الطلاب من التركيز في الإجابات، كما ستكون هناك زيارات في كل المدارس من قبل الأطباء، للاطمئنان على الجميع وتقديم الرعاية الصحية لهم.