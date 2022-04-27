رسالة هامة من رئيس جامعة قناة السويس إلى المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مجموعة من النصائح إلى المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية بضرورة البحث جيدًا في المجال العلمي، ومتابعة كل ما هو جديد في تخصصه،وشدد رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية حتى يتسنى للجميع تحقيق هدفه، في المجال الأكاديمي كأعضاء هيئة تدريس مسئولين عن تخريج دفعات جديدة من خريجى كلية التربية الرياضية بالجامعة.

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجدد بكلية التربية

وأطلق رئيس جامعة قناة السويس مجموعة من التصريحات خلال استقبال المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية وفي حضور ماجد العزازى عميد الكلية بمقر رئاسة الجامعة، ولفت رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن القيادة السويس تهتم جيدًا بضرورة التطوير والاستثمار الجيد في الشباب أو المراة حتى يكون لهم نصيبًا من هذا التقدم، وهي فرصة كبيرة لكل شاب يجب استغلالها من اجل إثبات الذات في ظل وجود قيادة سياسية تهتم بقدرة وعطاء المرأة وتفتح لهم مزيدًا من المجالات المختلفة.

رسالة تهنئة من رئيس جامعة قناة السويس

ولفت رئيس جامعة قناة السويس إلى أن التربية الرياضية تتولى تأهيل الإنسان بدنيًا ونفسيًا وصحيًا حتى يكون قادرًا على مواجهة التحديات ويكون أكثر نضجًا، في الحياة العامة، ولفت رئيس جامعة قناة السويس إلى أن كلية التربية الرياضية حققت نجاحًا باهرًا وتصدر المشهد في فترة وجيزة.

وقدم رئيس جامعة قناة السويس رسالة تهنئة إلى المعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق، وهم كل من منى محمد عبد الرحيم رمضان قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، ثم كل من ماهتاب هايم محمد أبو المعاطى قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية، وآخرين.