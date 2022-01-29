رسالة هامة إلى الطلاب.. محافظ الشرقية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، لكل من عام، ومهني، والصم والنور للمكفوفين للعام الدراسي الجاري، وأجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تواصلًا مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير العملية التعليمية.

رسالة محافظ الشرقية إلى طلاب الشهادة الإعدادية

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في مدارس محافظة الشرقية العدد 136 ألف و500 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في 765 لجنة امتحانية، وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح.

وأوضح محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أنه تم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي والأمن، وكل من رؤساء المراكز والمدن من أجل التكاتف وتوفير بيئة سهلة وملائمة للطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل المدرسة من أجل تقديم الإسعافات الأولية للطلاب في حال تعرضهم لأزمة صحية، مع ضرورة الاهتمام بنظافة ورفع القمامة أولًا بأول في محيط المدارس بنطاق محافظة الشرقية مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داخل اللجان الامتحانية، حفاظًا على صحة الطلاب وسلامة الجميع.

بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات في الشرقية

وعلى جانب آخر دعا محافظ الشرقية ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات، إضافة إلى تهذيب الأشجار في الشوارع الرئيسية إضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات في مراكز وأحياء المحافظة من أجل الارتقاء بالشكل الحضاري، والجمالي للمدن وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وعلى الفور وجهت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر حملات رفع الإشغالات في شارع المحلية بتلراك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف، والعمل على تحسين البيئة تسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار على جوانب الطرق وتسهيل الأمور أمام المواطنين.