رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها الراحلين.. والجمهور: ربنا يصبر قلبك

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام” صورة لوالديها الراحلين، النجم سمير غانم، والنجمة دلال عبد العزيز.

وأرفقت إيمي، مع الصورة رسالة مؤثرة قالت فيها: “يا اجمل و اطيب واخف دم اب و ام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكوا تاني و افضل برده تحت رجليكوا”، داعية الله أن يرحمهما ويتقبل دعواتها هي وشقيقتها الكبرى دنيا.

وتعاطف معها الجمهور بشكل كبير، وانهالت عليها التعليقات التي تدعمها وتدعو لوالديها بالرحمة، وجاءت كالتالي: “ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي ادعيلهم دايما هما في مكان احسن دلوقتي”، و”الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبركم”، و”بتقطعي قلبي والله وبدعيلهم وبدعيلك انتي ودنيا على طول في الصلاة في كل الفروض”، و”بجد حاسة أوي بيها قلبي واجعني اقسم بالله”.

وساندها عدد كبير من النجوم في التعليقات، مثل: نادية الجندي، وهند صبري، ورانيا يوسف، وعبير صبري، وميرهان حسين، وأروى جودة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وبسنت صيام، وإيمي طلعت زكريا، وعلا رشدي.