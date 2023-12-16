رسالة شيرين لجمهورها بعد طلاقها من حسام حبيب

أكد الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر” مساء أمس الجمعة، طلاق المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - مصدر الصورة: وكالات

وأشار أديب إلى أن كل من شيرين وحسام بخير رغم قرار الطلاق الذي اتخذاه بعد فترة من التحديات والصعوبات الكبيرة، وأكد أيضًا أن المطربة الشهيرة نقلت رسالة للجمهور تؤكد فيها أنها بحالة جيدة جدًا، وأن حبيب أيضًا كذلك، لكنهما قررا الانفصال في النهاية.

كما أكد عمرو أديب، أنه أجرى مؤخرًا حوارًا مع المطربة شيرين عبد الوهاب، وأكدت له أنها مرت بفترة صعبة، معبرة عن أملها في أن يكون الطلاق بداية جديدة لهما.

وقد أشاد أديب، خلال حلقة الأمس من برنامجه “الحكاية” بموهبة حسام كمغني وملحن، بينما وصف شيرين بأنها نجمة كبيرة وعظيمة.