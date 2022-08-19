رد رسمي حول شائعة حريق كنيسة العذراء والشهيد أبانوب

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بيان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لنفي وجود حريق بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة

وقال القمص موسى إبراهيم في بيانه “لم يحدث حريق بكنيسة العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل بمركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر”.

وتابع البيان “لقد حدث شرز كهربي في لوحة الكهرباء الرئيسية، وقام مسئولو الكنيسة بفصل التيار عن الكنيسة”.

وأضاف بيان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “جرى إبلاغ قسم الأعطال بشركة الكهرباء وحضروا على الفور وتم إصلاح العطل، ولم يحدث حريق أو تلفيات”.

يذكر أن الموجة الحارة التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الحالي، تزيد من الأحمال على لوحات الكهرباء، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي نتيجة الضغط المتزايد على لوحات التيار، مما يسبب انقطاع الكهرباء أو حدوث ماس.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانها النهائي بشأن الأسباب وراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في الجيزة.

وجاء بيان النيابة العامة كالتالي “أكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد -والتي تم تركيبُها منذ 5 سنوات- وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها”.

وتابع البيان “مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق”.

وكانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة، 33 شاهدًا -من بينهم 16 مصابًا- منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة، وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرةً من داخلها بالتزامن مع عودة التيار إليها، وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك.