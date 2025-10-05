رحيل الفنان حسين الشربيني.. حكاية “حسن الخاتمة”

بدأت رحلة معاناة الفنان حسين الشربيني مع المرض عام 2002، حين فقد توازنه أثناء الوضوء في مسجد رابعة العدوية فسقط على الأرض، ما أدى إلى كسر في مفصل قدمه اليسرى.

الحادثة كانت بداية لسنوات طويلة من الألم والعلاج، اضطر خلالها إلى الابتعاد عن الساحة الفنية، مكتفياً بالبقاء في منزله بين أسرته الصغيرة، متفرغاً للقراءة والعبادة.

في إحدى استضافاته مع الإعلامي حسين الإمام، كشف الشربيني بمرارة أن الوسط الفني تخلّى عنه في محنته قائلاً: “محدش زارني.. كلها صحبة نفاق ومصالح”، وبعدها قرر اعتزال الفن نهائياً.

وفي الثاني من رمضان عام 2007، جلس الشربيني على مائدة الإفطار مع أسرته.

تناول بعض التمرات، ثم شرب الماء ثلاث مرات وفق السنة النبوية، ثم استند بعدها إلى مقعده، رافضاً مساعدة زوجته وابنتيه، وتمتم بكلمات غير واضحة، قبل أن يسند رأسه إلى الخلف ويرحل بهدوء، تاركاً مشهداً مؤثراً سيظل عالقاً في أذهان أسرته ومحبيه.

في اليوم التالي وبعد صلاة العصر بمسجد رابعة العدوية، اصطف المشيعون لأداء صلاة الجنازة عليه وقبل أن يبدأ الإمام التكبير، التفت إلى المصلين قائلاً:

“أيها الأحبة.. هذا الذي نحمله اليوم داخل النعش، كان بالأمس هنا في نفس المكان بعد صلاة العصر، يقرأ القرآن والدموع تتساقط من عينيه، وجسده يرتجف من الخشوع.

واليوم عاد إلى المكان نفسه، لا قارئاً ولا باكياً، بل ليُصلى عليه وتشيعه الأمة إلى مثواه الأخير.

هكذا ودّع الوسط الفني والجمهور فناناً ترك بصمة في أعماله، ورحل في شهر كريم، بعد رحلة صبر وابتلاء، لتظل قصته مثالاً مؤثراً لـ “حسن الخاتمة”.