رحيل الإعلامي المصري عاطف كامل إثر أزمة قلبية مفاجئ

صدمة في الوسط الصحفي وزملاء الراحل

أثار خبر الرحيل حالة واسعة من الحزن داخل الأوساط الإعلامية والثقافية. فقد نعاه عدد من زملائه عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة.

كتب الشاعر فوزي إبراهيم عبر صفحته الرسمية:

“رحيلك موجع يا صديقي، كنت دائمًا إنسانًا قبل أن تكون إعلاميًا كبيرًا، وتركت أثرًا لا يُمحى في قلوبنا.”

كما نشرت الإعلامية عواطف أبو السعود تدوينة عبر حسابها قالت فيها:

“وداعًا للزميل العزيز، من علّمنا أن الإعلام رسالة قبل أن يكون مهنة. سيبقى حضورك حيًا بيننا ببرامجك وأسلوبك الراقي.”

وجاءت تعليقات أخرى من زملائه لتؤكد أنه كان رمزًا للجدية والمهنية، وأحد الأسماء التي شكلت وجدان المشاهد المصري لسنوات طويلة.

إرثه المهني وتأثيره على الأجيال

لم يكن مجرد مذيع، بل مدرسة إعلامية متكاملة. فقد عُرف بتمسكه باللغة العربية السليمة، واعتماده على الحوار الهادئ بعيدًا عن الاستعراض، وهو ما جعله قدوة لجيل جديد من الإعلاميين الشباب.

ظل أثره حاضرًا في برامج تدريب المذيعين، حيث كان يُستشهد بأسلوبه في التقديم كنموذج للإعلام الرصين الذي يجمع بين الثقافة والإنسانية.

البرامج التي اشتهر بها

برنامج “لو بطلنا نحلم”: انطلاقته الأبرز في التلفزيون المصري، حيث قدم فيه نمطًا مختلفًا من الحوارات الثقافية والاجتماعية.

برامج المنوعات الثقافية: تناول من خلالها قضايا الفكر والفن، جامعًا بين الطابع التثقيفي والإنساني.

البرامج الحوارية الخاصة: شارك فيها كمُعد أو ضيف، مع تركيز على القضايا الاجتماعية وقصص النجاح الإنسانية.

هذه الأعمال جعلته من الأصوات الإعلامية المميزة التي ارتبطت بذاكرة المشاهد المصري منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى سنواته الأخيرة.

مسيرة مميزة في مجال التقديم

بدأ مشواره صحفيًا قبل أن تكتشفه الإعلامية الراحلة سهير الإتربي، التي ساعدته على الظهور عبر شاشة التلفزيون المصري. وكانت انطلاقته الأبرز من خلال برنامج “لو بطلنا نحلم”، الذي تميز فيه بأسلوب مختلف وطريقة مميزة في إدارة الحوار، ما أكسبه جماهيرية واسعة.