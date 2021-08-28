رحمة حسن تستعرض جمالها بفستان أحمر

نشرت الفنانة رحمة حسن مقطع ڤيديو قصير من آخر جلسة تصوير لها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات Instagram.

وعلقت على المقطع قائلة ” ليست عادتي، لكن بالطبع أنا حقيقية”

ظهرت رحمة في الڤيديو وهي تستعرض جمالها، مرتديةً فستان طويل أحمر اللون، مفتوح من أسفل ناحية واحدة، يده اليمني بدون كُم واليسرى بكُم طويل ضيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج هاديء نسبيًا، وروج أحمر اللون، وتركت شعرها متوسط الطول منسدلاً على كتفيها ليبرز جمالها.

أما الإكسسوارات، فاقتصرت على حلق رقيق، واختارت حذاء أبيض متداخلا فيه اللون الأحمر ليتناسب مع إطلالتها.

وذكرت رحمة أن هذه الإطلالة من تصميم إسراء جلال، ومكياج خلود سعيد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رحمة، هو فيلم الرجل الأخطر، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يرث عمارة من والده ويحاول إقناع البنك المستأجر الدور الأرضي من العمارة بالمغادرة ليحصل علي ورثه لكنهم يرفضون ذلك.

ويعد فيلم الرجل الأخطر من بطولة النجوم سامح حسين، وإدوارد، لطفي لبيب، هالة فاخر، أحمد حلاوة، سليمان عيد، وعدد من النجوم؛ والعمل من تأليف جوزيف فوزي ،وإنتاج محمد الأباصيري، وسلمي الشرقاوي، وإخراج مرقس عادل.