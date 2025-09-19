رحلة روعة الكاتب : من “رجل فقد عقله” إلى قرار الاعتزال المفاجئ

في زمن كانت فيه السينما المصرية تزهو بنجماتها، لمع اسم روعة الكاتب، الممثلة التي حفرت بصمتها في ذاكرة الجمهور رغم قصر مسيرتها الفنية.

ربما لا يعرف الكثيرون عنها سوى دورها الأيقوني “كاميليا” في الفيلم الشهير “رجل فقد عقله”، الذي جمعها بعمالقة الفن فريد شوقي، عادل إمام، وإكرامي.

ولدت رانيا كمال، وهو اسمها الحقيقي، في الخامس من مارس عام 1960 بالقاهرة. بدأت رحلتها الفنية في هدوء من خلال سهرة تلفزيونية بعنوان “وهان عليك الحب”، لكن موهبتها لم تمر مرور الكرام.

سرعان ما لفتت أنظار المنتجين والمخرجين في أوائل الثمانينيات، لتنطلق في عالم السينما.

لم تكن مسيرة روعة الكاتب تخلو من المنعطفات ففي ذروة شهرتها، عُرض عليها دور الفنانة سعاد حسني في فيلم “الكرنك”، لكنها رفضت العرض.

قرارٌ أعلنت في أحد حواراتها الصحفية القديمة أنها ندمت عليه كثيرًا، وتمنت لو أن الزمن يعود بها لتقبله.

وفي عام 1988 توقفت رحلتها الفنية بشكل مفاجئ بعد أن تورطت في قضية أخلاقية برّأتها المحكمة منها لاحقاً، ورغم براءتها، قررت روعة الكاتب الابتعاد عن الأضواء والتمثيل، واختارت الهجرة خارج مصر.

تضاربت الأنباء حول مكان إقامتها الحالي فبعض المصادر تشير إلى أنها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقول مصادر أخرى إنها تزوجت من رجل أعمال عربي ثري وتعيش معه في الكويت.

وبغض النظر عن مكان وجودها، تظل قصة روعة الكاتب تساؤلاً في عالم الفن عن نجمة صاعدة اختفت فجأة في أوج تألقها