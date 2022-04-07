رحاب الجمل تتحدث عن التحرش بإبنها.. وموقفها من فيلم ” بنت دار السلام”

آياتي خيري

في أحدث ظهور للفنانة رحاب الجمل، والذي جاء عبر فضائية المحور من خلال برنامج “العرافة” للإعلامية بسمة وهبة والذي تحدثت فيه عن إبنها.

رحاب الجمل

علاقة أبن رحاب الجمل بعملها

حيث أكدت “الجمل” أن العمل بالوسط الفني ليس له علاقة بطريقتها في تربية إبنها، مؤكدة حرصها على تعليمه الثواب والخطأ، قائلة ” قمت بنقل إبني من مدرسته لمدرسة أخرى بسبب التحرش اللفظي لكوني ممثلة”.

وقالت ” الجمل” انها قامت برفع قضية على المدرسة بسبب التحرش بإبنها من خلال الوزارة، وإنها لم تتلقى أى تعويضات.

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موقف رحاب الجمل من “بنت دار السلام”

وعن فيلم ” بنت دار السلام”، أعلنت عدم سعادتها بالمشاركة في العمل مؤكدة أنه يسيء للإسلام وأن باديء الأمر كان مجرد فيلم قصير دون التطرق للمشاهد، ولكن مع تحول الأمر لفيلم كبير بدأ يتجه لشكل أخر، قائلة ” أخبرت المخرج برأيي”.

وأكملت “الجمل” قائلة أنها أعلمت المخرج بأن هذا الفيلم يسيء للإسلام وسيتسبب في وقوع مشكلات، موضحة أن رد الأخير جاء أن العمل سيشارك في المهرجانات الفنية ولن يكون عرضة للرأي العام، لأنه ليس للسوق.

وأشارت “الجمل” إلى أنها بدأت تعترض على الفيلم بعد انتهاء التصوير ومشاهدة الفيلم على الفور، موضحة أنها لم ترتدي ملابس عارية في أي مشهد قدمته في الفيلم، لكنها نجحت في توصيل المعلومة.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو



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