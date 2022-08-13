رجل المهام الصعبة.. السيرة الذاتية للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الجديد

وزير الصحة الجديد الدكتور خالد عبد الغفار، ضمن الأسماء التي وافقها عليها مجلس النواب ضمن الحقبة الوزارية التي أعلن عنها ظهر اليوم، بعد استدعاء عاجل للمجلس لمناقشة التعديلات حسب القوانين بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ضوء ضخ دماء جديدة في الوزارات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ووزير الصحة الجديد الدكتور خالد عبد الغفار ليس بجديد على أروقة الوزارة، فأصبح هو رجل المهام الصعبة وتولى مسؤولية الوزارة بعد عزل الدكتورة هالة زايد وزير الصحة السابق، بجانب عمله كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي واستطاع أن يضيف طفرة خاصة في الفترة الخاصة بموجات فيروس كورونا المستجد.

السيرة الذاتية لوزير الصحة الجديد

ووزير الصحة الجديد كان يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما شغل رئاسة قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وشغلى منصب عميد كلية طب أسنان عين شمس، وكذلك منصب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث قبل أن يتم اختياره وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل وزير الصحة الجديد خالد عبد الغفار، منصب أستاذ زائر في كلية طب الأسنان بجامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات في المجلس الأعلي للجامعات، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات .

وأثناء تولي وزير الصحة الجديد الدكتور خالد عبد الغفار عمادة كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، شهدت الكلية طفرة في مختلف المجالات وأعمال التطوير، وساهم في إدخال أحدث الأجهزة في علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة.

وحصل وزير الصحة الجديد الدكتور خالد عبد الغفار خلال توليه وزارة التعليم العالي، على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنانIADR”، كما حصل عبدالغفار على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، بالإضافة إلى جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، وشارك فى أكثر من حوالى 50 بحثًا فى مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم.

ونشر وزير الصحة الجديد نحو 20 بحثا في دوريات ومجلات عالمية، بالإضافة إلى أنه شغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة في الفترة من 2009 وحتى نوفمبر2015.