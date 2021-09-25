ربة منزل بالبحيرة تلقى مصرعها إثر سقوطها من أعلى

لقيت ربة منزل بمركز إدكو بمحافظة البحيرة مصرعها متأثرة بالعديد من الإصابات الخطيرة نتيجة سقوطها من أعلى السلم بمنزلها، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى العام بإدكو، والتي قامت بدورها بنقل الجثة إلى مشرحة إدكو المركزي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث وكشف ملابساته.

ربة منزل تلقى مصرعها بمركز إدكو بمحافظة البحيرة

تلقى مأمور مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة بلاغا من مستشفى إدكو العام بوصول بديعة محمد أحمد جثة هامدة جراء سقوطها من أعلى السلم بمنزلها من الطابق الثاني، والبالغة من العمر 40 عاما، وتقيم بشارع الساحة الغربية بمدينة إدكو، وتعمل ربة منزل.

إخطار مديرية أمن البحيرة بالحادث

وعلى الفور تم إخطار اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بالحادث، وبالفحص والتحقيق من قبل وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة إدكو تبين لمأمور شرطة إدكو أنه أثناء قيام المجني عليها بالوقوف أعلى سلم منزلها بالطابق الثاني فقدت توازنها، مما أدى بعد ذلك إلى سقوطها ارضا، مما تسبب في إصابتها بالعديد من الإصابات الخطيرة التي تسببت في أنها أودت بحياتها.

و تحفظت النيابة العامة على الجثة لمباشرة أعمال التحقيق حول ملابسات الحادث، وبناء عليه تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي بأمر من النيابة العامة.

وعمت حاله من الحزن العميق على الفقيدة بشارع الساحة الغربية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.