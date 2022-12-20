رانيا يوسف : يوجد شللية في الفن .. والتمثيل شغلي ورزقي ومليش شغل تاني .. وبشجع ميسي وأصدقائنا مشتركين

ظهرت الفنانة رانيا يوسف على شاشة قناة mbc1 في برنامج “أصداء العالم”، وتحدثت عن بناتها التي لا تستطيع أن يمسهم سوء من أي شخص، وعن حبها للرياضة وعدم إجادتها الكذب.

ورداً على الأسئلة التي طرحت عليها قالت :”أنا طيبة لدرجة استغلال الناس لي أحيانا، ويوجد شللية في الفن، والشهرة ليست من أهدافي، علاوة على ذلك أكدت أنها تبكي أحياناً عندما تشعر بالظلم وعندما تتراكم عليها الأقساط ولا تستطيع سدادها.

وقالت رانيا يوسف أنها تجيب على الأسئلة بكل وضوح دون كذب موضحة أنها لا تفعل هذا السلوك لكي لا تكسب الناس وتخسر نفسها وهي لا تحب ذلك.

ورداً على سؤال حول حضورها المهرجانات الفنية قالت: “دا شغلي ورزقي، لا يوجد لدي مهنة ثانية”.

وحول السوشيال ميديا أوضحت أنها تكره الهاتف المحمول والإنترنت، وبناتها هم من يديرون الملفات الشخصية الرسمية الخاصة بها عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

مضيفة رانيا يوسف أنها لا تحب المشاكل قائلة:”أنا مش بحب المشاكل، هقعد أحل مشاكل ولا أشتغل ولا أربي بناتي، أنا بحب حياتي وكلابي والحياة البسيطة”.

وعن الكارت الأحمر والأصفر أكدت أنها تعطي الكارت الأصفر لمن يحاول إيذائها، والكارت الأحمر لمن يحاول أن يؤذي بناتها، والكارت الأبيض كارت المحبة لكل الناس الطيبين.

علاوة على ذلك قالت أنه يوجد أصدقاء بينها وبين ميسي في إسبانيا، وهي تشجع الأرجنتين، وتحب الرياضة.