رانيا يوسف: ما أعتقدش إني ممكن ألبس الحجاب في يوم من الأيام

في حلقة مميزة من برنامج “كتاب الشهرة” الذي يُبث على قناة “الجديد” اللبنانية، استضاف الإعلامي علي ياسين، الفنانة رانيا يوسف، في حلقة مميزة كشفت فيها العديد من الأسرار المثيرة حول حياة رانيا الشخصية ومسيرتها الفنية.

الفنانة رانيا يوسف في إحدى المناسبات - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت: “ما بحبش إني أحكم على حد من طريقة لبسه.. يعني الحجاب مش هيقلل مني ولا هيزودني.. الواحد بيتحجب بأفكاره ومعتقداته.. يعني والدتي وجدتي ما كانوش محجبات.. وفي ناس كبار أعرفهم مش لابسين الحجاب برضو”.

وأضافت: “ما أعتقدش إني ممكن ألبس الحجاب في يوم من الأيام.. ومش هدخل في قصة إن الحجاب فرض ولا لأ مش هفتي.. لإني ما بحبش أتكلم في الدين ولا في السياسة”.

وتابعت: “ربنا اسمه الرحمن الرحيم.. ومينفعش ارتباطنا بيه يبقى مرتبط بالخوف.. ليه هو أنا ما ينفعش أحب ربنا من غير ما أخاف؟ وأخاف ليه؟ ده مفيش أرحم منه على البشر”.