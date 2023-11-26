رانيا يوسف عن محمد مختار: بقاله 13 سنة ما بيصرفش على بناتي.. والـ 10 آلاف جنيه ما يكفوش بنتين

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، كضيفة مع الإعلامي علي ياسين، في أحدث حلقات برنامجه “كتاب الشهرة” الذي يبث عبر قناة “الجديد” اللبنانية، وخلال هذا اللقاء قامت بكشف العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومسيرتها الفنية.

الفنانة رانيا يوسف وطليقها المنتج محمد مختار - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت: “في 12 سنة من عمري بعتبرهم أكبر تمن دفعته في حياتي من عمري مع أبو بناتي.. اللي أتجوزته عشان أهرب من تحكمات والدتي.. آه في أوقات كانت حلوة معاه وخصوصًا لما خلفت (نانسي وياسمين) ودي أكتر فترة في حياتي كنت مبسوطة فيها لإني بحب الأطفال.. وكان نفسي يبقى عندي بنت وربنا كرمني بيهم.. ويعتبر عشت طفولتي معاهم وكل اللي اللعب اللي اتحرمت منها وأنا طفلة جبتها ليهم”.

وأضافت: “لكن العلاقة بيني وبين محمد مختار.. حاولت فيها نكون على ود بس هو رفض.. ولما بناتي راحوا له هو رفض يقابلهم ورفض يفتح الباب ورجعوا معيطين.. بقولهم آه أنتوا أتحرمتوا من أبوكم برضاه ومحدش في الدنيا بيختار أبوه وأمه.. وهو ما بيساعدناش بأي حاجة بقاله 13 سنة.. ولما بيبقف قدام ربنا يبقى يقول بقى أنه بيصرف ساعتها”.

وتابعت: “لو هو بيصرف م الأول كنا هنروح المحاكم ليه؟.. في الآخر 10 آلاف جنيه بعد المحاكم دول يصرفوا على بنتين؟ هو انسحب من حياتهم ولا كإن عنده بنات.. ده الواحد لما بيربي قطة بيرتبط بيها.. مش عارفة والله جايب القسوة دي منين!”.