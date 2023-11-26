رانيا يوسف تكشف لأول مرة عن سر غريب كان سبب زواجها من “محمد مختار” رغم فارق السن بينهما

كشفت الفنانة “رانيا يوسف” خلال تصريحاتها عبر برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “ياسين” والذي يعرض على قناة “الجديد”، عن سبب زواجها من المنتج الكبير “محمد مختار”، لافتة إلى أنها كانت ترغب بالزواج منه حتى تهرب من سلطة والدها ووالدتها عليها، خاصةً والدتها التي كانت تفرض عليها تحكماتها دون نقاش.

رانيا يوسف تكشف السبب الحقيقي لزواجها من "محمد مختار" رغم فارق السن بينهما

تصريحات رانيا يوسف الجديدة

وقالت الفنانة رانيا يوسف أن زواجها من المخرج محمد مختار كان يحمل الكثير من أوقات السعادة، خاصةً بعدما جاءت ببناتها “نانسي وياسمين”، وكانت هذه الفترة أكثر فترة سعيدة مع زوجها، مردفة: حلمي كان دائمًا أن يرزقني الله بنات وقد حقق الحلم الحمد الله، وقد عشت أحلى أيام معهم وخاصةً في طفولتهم لأننا كنت أعيش معهم طفولتي.

وبعد أن تم الطلاق بيني وبين “محمد مختار” للأسف بدأت الخلافات وكنت أحاول أن أسعى ليكون بيننا ود، لكن للأسف رفض وكان لا يرغب في استقبال بناته حتى في منزله.

واستكملت رانيا يوسف أنها تكون دائمًا أكون مسئولة عن بنات، فأصبحت منذ أن تركنا “محمد” أن أكون لهم الأب والأم، بالإضافة إلى أنني أقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي لا يشعرهم بنقص في أي شيء بحياتهم.