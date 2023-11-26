رانيا يوسف: السنة اللي فاتت ما كانش معايا غير 70 جنيه بس في البنك

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على الإعلامي علي ياسين، في أحدث حلقات برنامجه “كتاب الشهرة” الذي يذاع عبر قناة “الجديد” اللبنانية، وهو اللقاء الذي كشفت فيه رانيا العديد من الأسرار حول حياتها الخاصة ومشوارها الفني.

الفنانة رانيا يوسف في لقطات مختلفة - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت: “السنة اللي فاتت ما كانش معايا غير 70 جنيه بس في البنك.. لإني ما أشتغلتش وطبعًا مسؤولياتي كتيرة جدًا.. والسند الوحيد ليا في الدنيا دي هو ربنا.. وفي أعمال مكنتش راضية عنهم وعملتهم عشان كان لازم أشتغل.. وهما عمل أو عملين بس”.

وأضافت: “الجمال اللي ربنا أداهوني قصاده أتحرمت من إني ألاقي شريك حياتي.. زهقت من الخداع والكدب طول الوقت ما بيظهروش الحقيقة.. البدايات بتبقى لطيفة وبعد كده بيتحولوا وبيظهروا على حقيقتهم”.

وعن تعدد الزوجات قالت: “عمري ما أقبل إني أكون ضرة أو إن جوزي يتجوز عليا.. مشاعر الست التانية بتتأذي وأنا ما أحبش إني آذي مشاعر حد ولا حد يأذي مشاعري”.