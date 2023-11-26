رانيا يوسف: اتعرضت للتحرش وأنا عندي 18 سنة.. ومش ندمانة على فستان البطانة

استضاف الإعلامي علي ياسين، في أحدث حلقات برنامجه “كتاب الشهرة” الذي يعرض عبر قناة “الجديد” اللبنانية، الفنانة رانيا يوسف، في حلقة مميزة كشفت خلالها الكثير من الأسرار بشأن حياتها الشخصية والفنية.

الفنانة رانيا يوسف في أحد المهرجانات الفنية - مصدر الصورة: إنستجرام

حيث قالت: “اتعرضت للتحرش وأنا عندي 18 سنة من واحد مش قريب مننا أوي لكن في دايرتنا.. والحق دايمًا بيبقى على المتحرش أيًا كان الإغراء دي حاجة مالهاش دخل.. لإن اللي بيتحرش ده بيبقى شخص مريض”.

وأضافت: “مش ندمانة على إطلالة فستان البطانة.. والتجربة دي عرفت منها مين اللي بيضربني من ورا ضهري ومين اللي عامل صاحبي وبيقوم عليا الناس ونقابة الممثلين”.

وعن علاقتها بوالدتها، قالت: “ليا ذكريات مع والدي أكتر لإن والدتي كانت مضيفة جوية وما كانتش موجودة طول الوقت.. لما كبرت شوية والدي هو اللي بقى مش موجود وحصل العكس.. بس لغاية النهارده الفجوة بيني وبينها بتزيد.. وفي فترة من حياتي كنت بشحت منها الاهتمام.. وده غلط”.