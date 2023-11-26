رانيا يوسف: أول مرة أشرب سيجارة كان في حمام المدرسة.. واترفدت 3 أيام

تمت دعوة الفنانة رانيا يوسف، لتكون ضيفة على الإعلامي علي ياسين، في أحدث حلقات برنامجه “كتاب الشهرة” الذي يُعرض على قناة “الجديد” اللبنانية، وهو اللقاء الذي شاركت فيه بالعديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني.

الفنانة رانيا يوسف في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت: “والدي كان دايمًا بره البيت في وقت من الأوقات وده خلاني أحب الراجل الأكبر مني.. ودايمًا كنت بشوف فتى أحلامي حد أكبر مني بـ 25 سنة عشان أحس بوجود السند الحقيقي”.

وأضافت: “كنت في مدرسة راهبات.. وما كانش فيها مسجد فكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنيسة.. وفيه فترة من الفترات قريت جزء كبير من الإنجيل.. وأول مرة أشرب سيجارة كان في حمام المدرسة.. واترفدت 3 أيام”.

وتابعت: “رفضت إن بناتي يعيشوا نفس التجربة ويدرسوا في مدرسة بنات.. لإن مشكلة المدارس دي بتخلينا لما نخرج للمجتمع مش عارفين نتعامل.. وكنت خجولة جدًا بسبب تربية الراهبات في المدرسة”.