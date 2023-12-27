رانيا التومي عن فيلم “نور الريس”: المنتج صاحب جوزي.. وقالي طالما معاه اشتغلي على طول

كشفت الفنانة والإعلامية التونسية رانيا التومي، كواليس مشاركتها في فيلم “نور الريس” الذي تخوض من خلالها أولى تجاربها السينمائية.

الفنانة التونسية رانيا التومي في جلسات تصوير سابقة - مصدر الصورة: حساب رانيا التومي على إنستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث قالت رانيا، في تصريحات صحفية: “أنا مخضوضة من التجربة.. ودي أول تجربة ليا مع السينما.. ومع أساتذة كبار كمان زي مصطفى كامل وعمرو عبد الجليل.. وده تاني دويتو ليا مع عمرو بس هيبقى مختلف عن (سره الباتع)”.

وأضافت: “الأستاذ بلال صبري منتج الفيلم هو أصلًا صاحب جوزي.. وجوزي قالي طالما مع بلال اشتغلي على طول طبعًا”.

وتطرقت رانيا، للحديث عن الفنان مصطفى كامل، حيث قالت: “بحب أغانيه أوي.. ويعتبر هو أقرب واحد مني في اللوكيشن.. دايمًا بيشجعني ويوجهني في الشخصية.. وعايز نطلع العمل في أحسن شكل”.

وعن شخصيتها في فيلم “نور الريس”، قالت الفنانة رانيا التومي: “بعمل دور بنت رومانسية وطيبة وبتحب الناس كلها وبتبص للحياة من منظور تاني.. حتى لو هي من طبقة غنية شوية لكن ممكن تتجوز واحد أقل منها عشان بتحبه”.

فيلم “نور الريس” بطولة: مصطفى كامل، وعمرو عبد الجليل، ورانيا التومي، وفراس سعيد، وأحمد صيام، ولطفي لبيب، وبوسي شاهين، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة، ونور أبو البيه، عن قصة: مصطفى كامل، وسيناريو وحوار: محمد سمير مبروك، وإخراج: مازن الجبلي.

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا التومي، شاركت مؤخرًا في مسلسل “سره الباتع” الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2023، وشارك فيه نخبة من النجوم على رأسهم: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، وعمرو عبد الجليل، عن قصة الكاتب الراحل: يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.