رانيا التومي: أنا عاملة زي المترو.. أي حد ما بحبوش بدوس عليه

ردت الفنانة والإعلامية التونسية رانيا التومي، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب إطلالاتها الجريئة وظهورها بملابس ملفتة خلال مشاركتها في مسلسل “سره الباتع” الذي عرض في رمضان 2023.

حيث قالت رانيا، في تصريحات صحفية: “عملت دور حلو جدًا وتعليقات الناس والكلام اللي قالوه ضدي ما بسمعوش.. أنا عاملة زي المترو.. أي حد ما بحبوش بدوس عليه على طول”.

وعن اعتمادها على جمالها الطبيعي، قالت الفنانة رانيا التومي: “كل الفنانات حلوين.. وأنا ما بحبش الميك آب وما بعملوش خالص”.

وأضافت: “تقديم البرامج التليفزيونية حاجة والتمثيل حاجة تانية.. أنا بحب التمثيل جدًا.. وكان حلم وحققته الحمد لله”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا التومي، مسلسل “سره الباتع” الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، عن قصة الأديب الراحل: يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.