رامي إمام يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للزعيم وينفي اعتزاله

حرص المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، على طمأنة الجمهور على حالة والده وعلى حقيقة اعتزاله العمل الفني، وذلك خلال لقائه في برنامج “عرب وود” على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد “أبو نسب”.

المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

حيث أكد رامي إمام، أن والده بحالة صحية جيدة جدًا ويشاركهم في كل الأمور ويتابعهم عن كثب، وأضاف “هو في حالة جيدة جدًا، ونحمد الله على ذلك”، وفيما يتعلق بشائعات اعتزال والده الفن، قال: “لقد تعودنا على الشائعات، وهذا يبدأ منذ أن وُلدنا، نحن دائمًا في دائرة الشائعات”.

تأتي هذه التصريحات بعد طرح فيلم “أبو نسب” قبل أيام قليلة، وهو من إخراج رامي إمام وبطولة شقيقه الفنان محمد إمام، إلى جانب ياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد ثروت، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين.

يتناول فيلم “أبو نسب” قصة طبيب أطفال يجسده (محمد إمام)، يعيش قصة حب مع فتاة تعمل لايف كوتش تجسدها (ياسمين صبري) في إطار كوميدي اجتماعي.