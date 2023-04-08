رامز عن رضا عبد العال: شعاره فى الحياة الهجص والفتى

حلَّ الكابتن رضا عبد العال، نجم منتخب مصر ضيفا على برنامج المقالب” رامز نيفر اند” تقديم النجم رامز جلال، والذي يعرض على قناة ” إم بي سي مصر”.

سخرية رامز من كابتن رضا عبد العال

وسخر رامز جلال، في مقدمة برنامجه، “رامز نيفر اند”، من الكابتن رضا عبد العال قائلًا ” شعاره فى الحياة الهجص والفتى”.

وأضاف رامز” رضا رجل فريد من نوعه بالنسبة له كل مدربى كرة القدم “كفتجية”، دمر نادى نبروه و فى نادى طنطا مشوه”

مقلب المطعم الطائر

ووقع الكابتن رضا عبد العال، الاختيار عليه، في مقلب المطعم الطائر، وهو عبارة عن مطهم معلق في الهواء، ويقدم الأكل فيه شيف أجنبي، يقوم بدور رامز جلال، ويبدأ المقلب، عندما رامز يكشف عن وجه.

ويسأل الضيوف عن معرفتهم بالمقلب من عدمه، ودائما ما يجيبوا بالنفي، ثم يبدأ المطعم في الانهاير، ويتحرك الكرسي الذي يجلس عليه الضيف، في إيحاء أنه سيسقط، ثم يخرج رامز ثعبان، من أحد الأواني ويخيف به الضيف، ويخرج سمكة، ليلقي بها على الضيوف.

ويرتفع المطاعم المعلق في الهواء، 50 متر من سطح الأرض، ومن ثم يبدأ المطعم بالانهيار خلال تواجد الطيف، في الهواء، وسط حالة من الصراخ الكبيرة بين كافة المتواجدين في المطعم.