راغب علامة يحيي حفلاً برأس السنة 2024 في البحرين

يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا ضخم، ضمن احتفالات موسم رأس السنة في البحرين، والمقرر أن يقدم علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

راغب علامة - مصدر الصورة: حسابه الرسمي فيسبوك

راغب علامة في أمريكا

وشارك النجم راغب علامة جمهوره بأمريكا بحفلين الأسبوع الماضي، وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها: بعشقك، والحب الكبير وتعاليلي، قلبي عشقها، نسيني الدنيا، وفي كتير حلوين، أنا اسمي حبيبك، وافتكرك، وأنت ناسيني.

آخر أغنيات راغب علامة

وكان آخر أعمال الفنان راغب علامة، أغنية “في كتير حلوين”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عصام شعبان، وتلحين عبده سليم، وتوزيع حمدي مهيري.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

في كتير حلوين واشمعنا أنت كل أما تخش مكان، خطاف للعين، وإن كان اليوم مقلوب فجأة بتقلبه رواقان، فهمنا يا جامد يا معدي يا جميل يا لذيذ يا رهيب.