راتب “خيالي” يُبعد أبيل فيريرا عن تدريب الأهلي

استبعد النادي الأهلي المدرب البرتغالي أبيل فيريرا من قائمة المرشحين لتدريب الفريق، وذلك بسبب راتبه السنوي المرتفع الذي يصل إلى 8 ملايين يورو.

يأتي هذا القرار بعد أن قررت إدارة القلعة الحمراء توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك لسوء النتائج، وآخرها الخسارة بهدفين دون رد أمام بيراميدز في مسابقة الدوري.

حيث توقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط من أربع مباريات فقط، محققًا فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمة في بداية باهتة للموسم.

الى جانب النتائج الغير جيدة في مونديال الأندية دفعت ادارة الأهلي الى اتخاذ قرار توجيه الشكر الى المدرب الأسباني.

وكان الأهلى قد استقر على اسناد المهمة مؤقتا الى المدرب عماد النحاس لحين الاستقرار على اسم مدرب أجنبي جديد يقود الفريق