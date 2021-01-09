رابط وزارة التموين لإضافة المواليد الجدد على البطاقات وطرق التظلم

دعمت الحكومة المصرية المواطنين ومدتهم بالزيت والسكر والأرز والدقيق والشاي والمستلزمات الضرورية التي يحتاجها كل منزل، لإعانتهم على متطلبات الحياة عبر “بطاقة التموين” حرصًا منها على توفير حياة كريمة وحمايتهم من جشع التجار، وعمدت الحكومة على تنقية بطاقات التموين من الذين يحصلون على الدعم بدون وجه حق، فقررت حذفهم ومنعت أباطرة التلاعب من البطاقات والحصول على السلع بطريق الغش والخداع، وشرعت في تقنينها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

وقررت وزارة التموين فتح باب إضافة المواليد الجديد خلال العام الميلادي الجديد، فنصحت المواطنين بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للتسجيل بدلًا من اللجوء إلى فروع الوزارة والانتظار في الصفوف لفترة طويلة حماية لصحتهم ومنعا للتكدس في ظل تفشي فيروس” كورونا” في البلاد تماشيًا مع الميكنة الإلكتروينة لتوفير الخدمات عن طريق الأنترنت.

ومن خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين قررت الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات تسهيلًا على المواطنين وطابتهم بالدخول على موقع الرسمي وتسجيل رقم الهاتف بشرط أن يكون مسجل باسمه في شركات المحمول من أجل ضمان سريان عمل البطاقة.

في حال الدخول على موقع وزارة التموين دعم مصر، يرجي إدخال رقم البطاقة التموينية الخاصة بك، ثم يجب عليك الضغط على زر اسم المحافظة، ثم إدخال الرموز التعبيرية والضغط على تحديث البيانات، ثم الانتقال إلى صفحة حذف واضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق الضغط على زر إدخال رقم الهاتف ورقم الدفع على فاتورة الكهرباء ثم أدخل رقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني ثم احفظ البيانات وللدخول اضغط هنا

طرق إضافة مواليد جدد على وزارة التموين موقع دعم مصر

ويمكن تسجيل وإضافة المواليد الجدد عن طريق الدخول على موقع دعم مصر بطريقة سهلة وميسرة بعيدًا عن الزحام والتكدس، كما يمكن اتباع الطرق النقليدية والذهب إلى مقرات وزارة التموين وتقديم طلب تسجيل مواليد جدد إلكترونيًا وللدخول إضغط هنا

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد 2021

وحددت وزارة التموين عددًا من الطرق والشروط التي يجب توافرها من أجل إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينة من بينها ضرورة إحضار صورة لوصل كهرباء بشرط أن يكون حديث، وألًا يمر عليه أكثر من 3 أشهر بالإضافة إلى تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، إضافة إلى شهادات الميلاد الكمبيوتر.

وشددت وزارة التموين على ضرورة تقديم صورة من بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة، وصورة حديثة لرب الأسرة.

تفعيل بطاقة التموين

ويجد بعض المواطنين صعوبة في التوصل وتفعيل خدمة بطاقات التموين، حددت وزارة التموين خط ساخن يجب الاتصال عليه في حال مواجهة أى مشاكل في التسجيل أو أى أزمات أو الاستفسار على أى معلومات، اتصل على 19280 أو 19959 من أى موبايل داخل مصر، ليقوم المسؤول بالرد الفوري والعمل على حل الاستفسار بطريقة سهلة وميسرة من أجل إرضاء المواطنين وفتح صفحة جديدة للتواصل معهم.

تظلمات بطاقات التموين

وقررت وزارة التموين فتح باب التظلمات في حال رفض إضافة المواليد الجديدة أو الحذف من البطاقة التموينية من خلال الذهاب إلى فروع مكاتب وزارة التموين التابع لها مع سحب استمارة أداء عمل من مكتب التموين، ثم ملء بيانات التظلم وإرفاقه مع الطاقات الشخصية للأشخاص المتواجدين في بطاقة التموين.

تعرف على الأوراق المطلوبة لتقديم التظلم

وحددت وزارة التموين عددًا من الشروط المطلوبة التي يجب توافرها لتقديم التظلم من بينها صورة من بطاقة التموين التي تريد تفعيلها، وفي حال امتلاك سيارة يجب تقديم شهادة من المرور إضافة إلى ضرورة تقديم صورة من التأمينات والمعاش لأصحاب المعاشات بقيمة المعاش ثم الحصول على مستند من شركة الكهرباء يفصح عن المعدل الشهرى مع تقديم أخر الإيصالات لصاحب البطاقة، ثم تقديم بيان بتفصل الراتب الشهري من جهل العمل، ولكل فرد في البطاقة التموينية.