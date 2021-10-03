رابط وخطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية لعام 2021 وكيفية الاستعلام عنها من خلال موقع النيابة العامة

الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 هي كل ما يشغل بال سائقي السيارات في جميع أنحاء الدولة المصرية، حيث أن هناك الكثير من السائقين الذين ارتكبوا بعض المخالفات المرورية يبحثون عن طُرق الاستعلام عن تلك المخالفات وكيفية سداد مستحقات تلك المخالفات وكل ذلك يتم بشكل إلكتروني، لذلك نجد ان البحث عن هذا الأمر أصبح مكثف خلال الساعات القليلة الماضية، وبالفعل قامت الحكومة المصرية مؤخراً بإنشاء العديد من الأنظمة الإلكترونية التي تقدم كافة الخدمات المرورية للمواطنين بشكل رسمي ومجاني تماماً، وتستهدف تلك الأنظمة تسهيل عملية الاستعلام وتقديم التظلمات على المخالفات المرورية التي ارتكبوها مؤخراً، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى والتي تُعد هامة لأصحاب السيارات في جميع أنحاء مصر، إضافة إلى حاملي رخص القيادة بمختلف أنواعها.

مع العلم أن الحكومة المصرية دشنت مؤخراً مركز مروري إلكتروني بمول سيتي الشهير، وذلك بهدف تيسير عملية استخراج التراخيص وتجديدها، كما أن هذا الأمر يُعد الخطوة الأولى بشأن التوجه نحو ميكنة الخدمات الحكومية العامة، التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها الوصول إليها بشكل كامل مع حلول عام 2030.

الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2021 إلكترونياً:

تم إطلاق موقع إلكتروني مؤخراً للاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، والذي أطلقته النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد وتسجيل المخالفات المرورية، ومن ثم تم توفيرها للمستعلمين عبر هذا الموقع الإلكتروني، الذي يمكنك الدخول عليه من خلال الضغط على ” رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 “، واتباع الخطوات التالية:

1/ في بداية الأمر توجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية.

2/ الضغط على أيقونة الاستعلام، ثم اختيار نوع الاستعلام.

3/ ثم كتابة البيانات المطلوبة.

4/ ثم يقوم المواطن بالضغط على خيار “عرض”.

يجب عليك التأكد من صحة البيانات التي أدخلتها أثناء الاستعلام، سواء بيانات المركبة أو مالكها، وذلك لإتمام عملية الاستعلام بسهولة والوصول إلى النتائج المرجوة منها.

خطوات تقديم التظلمات على المخالفات المرورية:

ضمن الخدمات المرورية التي يقدمها لك الموقع الإلكتروني سنجد خدمة التظلم على المخالفات المرورية، والتي من شأنها أن تقلل قيمة الغرامة المالية المسجلة، ولكن يكون هذا الأمر في حالة وجود خطأ ما في المخالفة المرورية التي ارتكبتها، أو أن هناك خطأ ما حدث عند تسجيل قيمة المخالفة والتي لا تتناسب مع المخالفة المسجلة، وعلى ذلك يمكنك القيام بإرسال نموذج تظلم على مخالفات المرور 2021، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1/ الدخول على رابط النيابة العامة “الرابط بالأعلى”.

2/ اختيار أيقونة التظلمات ثم اختيار نوع التظلم المطلوب.

3/ كتابة البيانات اللازمة، وسبب تقديم التظلم.

4/ في النهاية يقوم المواطن بالضغط على إرسال نموذج التظلم.