رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 1444 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج قرعة الحج لعام 2023 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية للعام الهجري 1444.

ويشار إلى أن الجهات المسئولة بوزارة الداخلية كانت قد كشفت مؤخرا عن تفاصيل موعد التسجيل في القرعة والخطوات التي يجب إتباعها والتي تمت بالفعل في 6 من شهر مارس الجاري وكانت قد بدأت في 21 فبراير.

وفي نفس السياق أكدت وزارة الداخلية أن عملية الاستعلام أو الاطلاع على نتيجة الحج في محافظات مصر (قرعة 2023) تتم من خلال بوابة الحج المصرية والتي تتيح هذه الإمكانية عبر إدخال الرَّقْم القومي للمتقدم.

ويمكنكم الانتقال إلى هذه البوابة أو إلى منصتها الرسمية عبر شبكة الإنترنت من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا، وبعدها تنتقل مباشرةً إلى صفحة النتائج وتتبع الخطوات لإتمام العملية بنجاح.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج



وفيما يلي نوفر لكم خطوات الاستعلام عن النتائج من داخل البوابة والبيانات المطلوب إدخالها بالتفصيل.

• الانتقال إلى البوابة من خلال الرابط أعلاه أو الضغط هنا.

• النقر على خِيار “استعلام عن نتيجة القرعة”.

• إدخال الرَّقْم القومي في الخانة المخصصة له.

• إدخال رَقْم المصنع المدون على بطاقتك الشخصية في خانته.

• إتمام عملية التحقق من انك لست روبوت.

• الضغط على عبارة “بحث” الموجودة على يسار الشاشة.

شرح الخطوات بالصور

عقب الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات وإدخال البيانات التي تم ذكرها في الخانات المخصصة لها بدقة مع مراجعتها جيدا للتأكد من صحتها ستظهر لك كل التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

تكاليف أداء مناسك الحج 1444 في مصر

جدير بالذكر أن انه قد تم تحديد التكاليف المقرر سدادها للمتقدم لأداء مناسك الحج عبر بوابة الحج المصرية في جميع البنوك الوطنية والمكاتب بالهيئة القومية للبريد المصري في كل أنحاء مصر.

ومن المقرر أن تبدأ عملية سداد التكاليف في المدة من تاريخ يوم 13 مارس 2023 إلى يوم 23 من نفس الشهر أي إن مُهلة السداد تستمر 11 يوم كامل وقد بدأت منذ يوم الإثنين 13 مارس بالفعل.

أما عن قيمة التكاليف فقد بلغت 148 ألف و 500 جنيهاً مصريا، وذلك مع عدم إضافة تَذْكرَة السفر والتي تبلغ قيمتها 27 ألف جنيهاً مصرياً، ليكون إجمالي المبلغ للفرد الواحد 175 ألف و500 جنيهاً مصرياً.

ويعد عدم سداد التكاليف في الفترة المحددة (11 يوم) بمثابة تنازل من المتقدم لأداء مناسك الحج عن فرصته في القرعة مع إخلاء مسؤولية وزارة الداخلية عن الأمر بشكل كامل.